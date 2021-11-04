Metin Akpınar 30 yıl aradan sonra sahnede

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Zeynep Miraç’ın moderatörlüğünde Maximum Uniq’te gerçekleşen “Metin Akpınar ile Muhabbet” isimli gecede seyirci sordu, Metin Akpınar cevapladı. Sorulara tüm içtenliğiyle cevap veren sanatçı anlattıklarıyla, izleyenleri kimi zaman güldürdü kimi zaman duygulandırdı.



Akpınar’ın 30 yıl aradan sonra sahne aldığı günün bir diğer özelliği ise sanatçının doğum günü olmasıydı. Gösterinin sonunda sahneye sürpriz bir doğum günü pastası getirildi. Sanatçının doğum gününü kutlamak için sahneye çıkan Yılmaz Erdoğan, “Bize verdiğiniz heves için çok teşekkür ederiz. Ellerinden öperim” dedi.

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