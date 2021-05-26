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Haber Giriş: 26.05.2021 - 09:12 | Son Güncelleme:

Meryem Uzerli'den Berlin’de özel çekim

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Meryem Uzerli'den Berlin’de özel çekim

Başrolünü üstlendiği “Kovan” filmindeki performansıyla beğeni toplayan Meryem Uzerli önceki gün özel bir çekime imza attı.

Berlin’deki bir stüdyoda objektife poz veren ünlü oyuncu bu çekimden kareleri kendi sosyal medya hesabında paylaştı.

Pandemi nedeniyle yeni projelere ara veren Uzerli’nin önümüzdeki günlerde İstanbul’a geleceği öğrenildi. Yeni projeler için görüşmeler yapacak olan Uzerli’nin iki kızına ise adını açıklamadığı Amerikalı sevgilisi bakacak.

Meryem Uzerliden Berlin’de özel çekim

 

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