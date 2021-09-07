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Haber Giriş: 07.09.2021 - 08:25 | Son Güncelleme:

Meryem Uzerli festival elçisi oldu

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Meryem Uzerli festival elçisi oldu

Meryem Uzerli, önceki gün Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Asian World Film Festival’in (Asya Dünyası Film Festivali) basın toplantısına katıldı.

2019’da festivalin Los Angeles’ta düzenlenen organizasyonunda jüri başkanlığı yapan Uzerli, Mayıs 2022’de bu kez TV yıldızlarının ödüllendirileceği ve İstanbul’da gerçekleşecek Asya Dünyası Dizileri Ödül Töreni’nin elçisi olduğunu duyurdu. Uluslararası jüri ve 40’tan fazla ülkenin katılacağı organizasyonda sektörün dünyaca ünlü yapımcıları, yönetmenleri, oyuncuları ilk kez düzenlenecek ödül töreninde İstanbul’da ağırlanacak. Üç gün boyunca sürecek olan festivalde yeni TV dizilerinin ön izlemeleri ve özel seçkilerin gösterimleri yapılacak.

Meryem Uzerli festival elçisi oldu

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