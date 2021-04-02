Melodi Çorumlu “Plaza hayatını bırakıp, kendi işimi kurdum”

Üretim yapan herkesin daha çok satışı hedeflediği bir noktada Melodi Çorumlu, tam tersini istiyor: “Biz ‘hızlı moda’ kavramında olduğu gibi yılda 6-8 koleksiyon çıkararak tüketiciye sürekli ve hızlı yenilenen modellerle daha fazla satın almayı teşvik etmeyi hedeflemiyoruz.”

Kendi markanızı yaratana kadar neler yaptınız? Sizi tanıyabilir miyiz?

Üniversitede ekonometri ve sosyoloji eğitimleri aldım. Uzun yıllar özel sektörde çalıştım. Kısacası, ben de plaza hayatını bırakıp kendi işini kuranlardanım. Sektörü bıraktığım zaman aklımda bir fikir yoktu. Ne istediğimi tam olarak bilmiyordum ama ne istemediğim netti. 2013 yılının Ocak ayında sektörü bıraktığımda öncelikle sadece durmak istedim çünkü ancak bu şekilde gerçekten kendimi dinleyip ne istediğimi anlayabilirdim. Sene ortalarında çanta tasarımı üzerine yoğunlaştım. Tekstil ağırlıklı mı olacak yoksa deri mi? Deri olacaksa nasıl ilerlenecek gibi tüm araştırmalar, iş planları 2014 senesi boyunca sürdü ve sene sonuna doğru ete kemiğe büründü. 2015 Şubat’ında da şirketi kurmuştum. Süreç içerisinde İstanbul Moda Akademisi’nde aldığım Çanta Tasarımı eğitimi ile bilgi birikimimi desteklemeye çalıştım. Bugün hala öğrenmeye devam ediyorum ve bu hep sürecek çünkü zanaat dediğimiz şey sürekli kendinize bir şeyler katmanızla mümkün.

Neden deri çanta? Kullandığınız vejetal deri nedir?

Deri doğal bir materyal ve uzun yıllar kullanılabilmesi açısından da sürdürülebilir. Derinin tabiatı gereği kullanım esnasında oluşan tüm çizikler, izler sizinle birlikte yaşama eşlik ederken oluşuyor. Bu da deri ürünlerin zaman içerisinde mükemmel biçimde kişiselleşmesi anlamına geliyor. Vejetal derinin farkı tamamen bitkisel işlenti ile üretiliyor olması. Böylece hem kimyasal içermiyor hem derinin en yalın halini koruyor. Biz de Mozza olarak, bazı modellerin tamamında, bazı modellerin ise bir kısmında vejetal deri kullanıyoruz. Fakat günün sonunda tüm modellerimiz hakiki deri kullanılarak, el işçiliği ile üretiliyor.

“DAHA FAZLA ALIŞVERİŞİ TEŞVİK ETMİYORUZ”

Sürdürülebilir iş modeli ve geleneksel üretim tekniklerini uyguluyorsunuz; detaylarını anlatır mısınız?

Mozza çantaların tasarım ve üretim sürecindeki odak noktamız, ürünlerin kişiye uzun yıllar eşlik etmesini sağlamak. Tasarımlarımızın sadeliği koleksiyondaki tüm parçaların moda akımlarının dışında kalmasını sağlıyor. Biz “hızlı moda” kavramında olduğu gibi yılda 6-8 koleksiyon çıkararak tüketiciye sürekli ve hızlı yenilenen modellerle daha fazla satın almayı teşvik etmeyi hedeflemiyoruz. Bold ve Lotus modellerimiz 6 sene önce marka kurulurken çıkardığımız modeller ve bugün hala oldukça talep görüyorlar. Ürünlerimizin dayanıklılığının bir diğer nedeni de makine dikişi yerine elde saraç tekniği ile üretiliyor olmaları. Dikişlerin sökülmesi için baya uğraşmanız hatta kesmeniz gerekebilir.

KAGİDER’in “İyi İşler” projesine seçilmiştiniz; nasıl seçildiniz ve size nasıl bir katkı sağladı?

2019 yılının başında KAGİDER’in sosyal medya hesabında gördüğüm “İyi İşler: Gıda ve Elektronik Dışı Perakendede Yer Alan Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı” ile ilgili duyuru üzerine programa başvurdum. 3 haftalık değerlendirme sonucunda seçilen 20 markadan biri olduk. Çok heyecan verici bir süreç oldu. 12 hafta boyunca alanında uzman kişilerden kapsamlı bir eğitim aldık. Devamında Ümit Boyner’in de desteği ile Morhipo’da “İyi İşler Dükkan” açıldı. Bugün hala KAGİDER’in sağladığı network ile güçlü bir kadın girişimci platformunda dayanışma halindeyiz.

“MOZZARELLA VE MORRISSEY’DEN İLHAM ALDIM”

Tasarım anlayışınızı nasıl anlatırsınız?

Her zaman çantanın kişiye dair çok fazla şey söyleyen bir aksesuar olduğunu düşünmüşümdür. Tasarımlarımızın ortak noktası minimal, fonksiyonel ve zamansız oluşları. Markaya dair izleri işçilikte ve detaylarda görmek mümkün. Her çantada kullandığımız çapraz dikiş Mozza’ya dair ayırt edici bir detay.

Mozza’nın isim anlamı nedir?

Marka yaratım sürecinde ilk başta marka adına karar vermem gerekti. Bu sürecin yoğun bir araştırma içerdiğini söyleyebilirim. Marka adı belirlenmesi aşamaları çeşitli zorunlulukları içeriyor, bunlardan en önemlisi de marka adının tescil edilmemiş yani alınmamış bir isim olması zorunluluğu. Bu süreçte dikkat ettiğim en önemli faktörler arasında marka adının hem anlamlı olması hem de hayalimdeki marka kimliği ile örtüşmesiydi. Marka isminin marka kimliği üzerindeki etkisi tartışılmaz. Ayrıca bu ismin küresel anlamda kolay okunur ve anlaşılır olması de gerekmekte. Ben de bu paralelde pek çok dilde anlaşılır ve telaffuzunun kolay olması sebebiyle Mozza ismini seçtim. Mozza, Mozzarella’nın kısaltılması ve Morrissey’in takma ismi, bu ismi seçmemde birçok farklı faktörün de yer aldığını da söyleyebilirim. Özetlemem gerekirse, hem global hem kurumsal hem de özel bir anlama gönderme yapan Mozza’nın marka kimliğimizi son derece iyi yansıttığını söyleyebilirim.

“ONLINE İÇİN YENİ STRATEJİLER İZLİYORUZ”

Evlerimize kapandığımız bir dönemden geçiyoruz; siz bu süreci nasıl geçirdiniz? Yaratıcılığınız bu süreçten nasıl etkilendi?

2020 Mart’ında bir anda evlere kapanmamız, sağlık, ekonomik koşullar ve pek çok kaygı ile belirsiz bir sürece girdik. Pandemi koşullarından elbette etkilendik fakat şanslı olduğum nokta atölyemin evime yakınlığı oldu. Gündüzleri üretim alanım olan atölyemde tamamen izole bir şekilde çalışma fırsatım oldu. İş yoğunluğunun fazla olmaması da daha önce fırsat bulamadığım pek çok konu üzerinde çalışmama olanak sağladı. Kapanmalarla birlikte hemen her şey online ortama taşındı. Ürünlerimiz web sitemiz üzerinden zaten satılıyor ancak online platformlardan yapılan alışverişlerin artması nedeniyle de önümüzdeki dönemde offline mecralardan ziyade online platformlara dönük planlarımız olacak.

Buradan sonraki hedefleriniz neler?

Web sitemiz üzerinden tüm dünyaya satış yapıyoruz fakat büyümek için elbette başka girişimlerde de bulunmak gerekiyor. Hedeflerimiz arasında yurt dışı ağırlıklı bir strateji izlemek bulunuyor. Şu an yurt dışına hala seyahat edemesek de önümüzdeki dönemde ilk etapta yurt dışında belirlediğimiz önemli birkaç online satış platformu ile iletişime geçeceğiz. Çünkü Mozza çantalar için özellikle Avrupa ve Amerika çok önemli pazarlar.

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