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Haber Giriş: 10.12.2020 - 08:11 | Son Güncelleme:

Melisa Aslı Pamuk: Bond kızı olmak isterim

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Melisa Aslı Pamuk: Bond kızı olmak isterim
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Melisa Aslı Pamuk, Arnavutluk’ta yayınlanan “Qejfi me i madh se Stambolli” adlı programa röportaj verdi.

Süper kahraman yapımlarını çok sevdiğini anlatan oyuncu, “Ben Marvel ve DC hastasıyım. Batman, Süpermen ve Kaptan Amerika’yı çok severim. Babam çizgi roman biriktirirdi, ben de onlarla büyüdüm” dedi. Pamuk, hayalindeki rolü de açıkladı: “Bond kızı ya da Cat Woman’ı (Kedi Kadın) oynamak isterim.”

Melisa Aslı Pamuk: Bond kızı olmak isterim


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