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Haber Giriş: 24.06.2021 - 07:12 | Son Güncelleme:

Melis Sezen ve Barış Arduç... Reklam aşıkları!

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Melis Sezen ve Barış Arduç... Reklam aşıkları!

KANAL D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”de ‘Derin’i canlandıran Melis Sezen ve Barış Arduç, Turkcell’in yeni reklam filmi için kamera karşısına geçti.

İkili, reklam filminde birbirine âşık bir çifti canlandıracak. Oyuncular, birlikte çalıştıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Markanın reklam müziğini ise Fatma Turgut seslendirdi. Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, neden Melis Sezen ve Barış Arduç’u seçtiklerini şöyle anlattı: “Reklam serimizin ana kahramanları gerçek yaşamlarındaki duruşları ve içtenlikleriyle hepimizi etkileyen Melis Sezen ile Barış Arduç oldu. Bu yeni yol arkadaşlığımız hayırlı olsun.”

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