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Melike Şahin yeni albümünü sahnede kutladı

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#Melike Şahin#Konser#AKKOR
Melike Şahin yeni albümünü sahnede kutladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 17:02

Melike Şahin, geçtiğimiz ay yayınladığı ikinci albümü AKKOR’un lansman konserleri için 2 gece üst üste Atlantis Yapım organizasyonuyla Volkswagen Arena’da sahne aldı.

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Yeni albümünün tamamını sahnede ilk kez seslendiren Melike Şahin'e binlerce kişi eşlik etti. 'Hoş geldiniz, çok heyecanlı bir akşam. İkinci bebeğim AKKOR'u yayınlamanın tatlı mutluluğunu yaşıyorum. Aslında bu gece şarkıları göz göze söyleyerek albümü yayınlamış olacağız.' diyerek duygularını paylaşan Şahin, konsere 'Sağ Salim' şarkısı ile başladı. Konserin ilk bölümünde hüzünlü şarkılardan oluşan bir seçki ile izleyicilerin karşısına çıkan sanatçı, ikinci bölümde de hareketli şarkıları 'Canın Beni Çekti' 'Öpmem Lazım'ı ve 'Beni Ancak'ı arka arkaya söyledi ve albüme katkıda bulunan tüm müzisyen dostlarına, prodüktörüne ve yapımcısı Gülbaba Records'a teşekkür etti.

Melike Şahin yeni albümünü sahnede kutladı

'İfşa' şarkısında albümde de konuk vokallerde yer alan Dilhan Şeşen, Tuğçe Şenoğul, Seda Erciyes'i sahnede ağırladı.

 

 

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#Melike Şahin#Konser#AKKOR

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