Melike Şahin yeni albümünü sahnede kutladı

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Yeni albümünün tamamını sahnede ilk kez seslendiren Melike Şahin'e binlerce kişi eşlik etti. 'Hoş geldiniz, çok heyecanlı bir akşam. İkinci bebeğim AKKOR'u yayınlamanın tatlı mutluluğunu yaşıyorum. Aslında bu gece şarkıları göz göze söyleyerek albümü yayınlamış olacağız.' diyerek duygularını paylaşan Şahin, konsere 'Sağ Salim' şarkısı ile başladı. Konserin ilk bölümünde hüzünlü şarkılardan oluşan bir seçki ile izleyicilerin karşısına çıkan sanatçı, ikinci bölümde de hareketli şarkıları 'Canın Beni Çekti' 'Öpmem Lazım'ı ve 'Beni Ancak'ı arka arkaya söyledi ve albüme katkıda bulunan tüm müzisyen dostlarına, prodüktörüne ve yapımcısı Gülbaba Records'a teşekkür etti.



'İfşa' şarkısında albümde de konuk vokallerde yer alan Dilhan Şeşen, Tuğçe Şenoğul, Seda Erciyes'i sahnede ağırladı.