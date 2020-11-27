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Haber Giriş: 27.11.2020 - 15:39 | Son Güncelleme:

Melih Onur’dan “Kar Etmiyor”

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Melih Onur’dan “Kar Etmiyor”
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Geçen yıl mayıs ayında ilk teklisiyle müzik dünyasına giren Melih Onur, yeni çalışmasıyla müzikseverlerle buluştu.

Onur'un ikinci tekliği “Kar Etmiyor” sanatseverlerle buluşuyor. Söz ve müziği Köksal Ekinci’ye ait olan parça günümüz elektronik altyapısıyla Anadolu’nun eşsiz ruhunu birleştirmeyi hedefliyor.

80’li yıllarda, radyolarda sıkça duymaya alışık olduğumuz sade ve yalın bir müzikal anlatımla hazırlanan şarkı, günümüzün elektronik altyapısıyla daha da geniş bir dinleyici kitlesine, Anadolu'nun ruhuyla ulaşmayı hedefliyor. Melih Onur'a kavalda Eyüp Hamiş eşlik ediyor. Düzenleme ise İlkay Dinsever'e ait.

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