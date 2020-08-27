Pek çok yazarın aksine ‘Meleklerden değil, Allah’tan isteyin’ diyen Türkşen kitabında geçen bu ve buna benzer pek çok açıklamalarının olduğunu, ancak her şeyin üzerinde varolan Allah’ın en yüce güç olduğunu ve tüm isteklerin, duaların yalnızca ona olması gerektiğini vurguladığını ifade etti.



Hz. Mevlana'nın “Dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek istedim. Bugün ise bilgeyim, kendimi değiştirdim” sözüne gönderme yapan Türkşen'in kitabı büyük umutsuzluklar silsilesi içinde müthiş bir toparlanma hikâyesi.