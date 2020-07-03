Mehtap Meral bir türkü ve şiir kitabıyla döndü

Mehtap Meral’in ilk yorumladığı eser Pir Sultan Abdal ve değerli halk müziği sanatçısı Ali Ekber Çiçek imzalı “Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma.”

Sanatçı, çello ve bağlamanın insan sesiyle buluştuğu bu akustik yorumda türkünün geleneksel halini bozmadan Ruhi Su’nun izinden gidiyor.

Bu eser 3 Temmuz’da tüm dijital platformlarda yerini alacak. Daha sonra da Mehtap Meral, Türkiye’nin seslerini kendi yorumuyla duyurmaya devam edecek.

Proje, Ahmet Kaya’dan “Söyle” ile devam edecek.