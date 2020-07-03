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Haber Giriş: 03.07.2020 - 13:15,Son Güncelleme:

Mehtap Meral bir türkü ve şiir kitabıyla döndü

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Mehtap Meral bir türkü ve şiir kitabıyla döndü
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Ünlü yorumcu Mehtap Meral, yeni projesi 'Şarkıcı'nın ilk eseri 'Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma' ve şiir kitabı 'İncirin İçindeki Arı' ile hem dinleyicileri hem okuyucularıyla buluşuyor.

Mehtap Meral’in ilk yorumladığı eser Pir Sultan Abdal ve değerli halk müziği sanatçısı Ali Ekber Çiçek imzalı “Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma.”

Sanatçı, çello ve bağlamanın insan sesiyle buluştuğu bu akustik yorumda türkünün geleneksel halini bozmadan Ruhi Su’nun izinden gidiyor.

Bu eser 3 Temmuz’da tüm dijital platformlarda yerini alacak. Daha sonra da Mehtap Meral, Türkiye’nin seslerini kendi yorumuyla duyurmaya devam edecek.

Proje, Ahmet Kaya’dan “Söyle” ile devam edecek.

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