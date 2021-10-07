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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu

#Yasmin Erbil#Mehmet Ali Erbil#Ece Ronay
Mehmet Ali Erbilin kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, yeni şarkısının klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini iddia etmiş ve suç duyurusunda bulunmuştu. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ise takipçilerinden gelen ısrarlı sorular karşısında sessizliğini bozdu.

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 Takipçilerinin ısrarlı soruları karşısında sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yasmin Erbil " Sanmayın ki yanlışları, doğruları görmüyorum" dedi.
İşte Erbil'in sözleri:

"Arkadaşlar sürekli bir açıklama bekliyorsunuz benden. Herkes kendi ayrı bireydir ama aile her şeydir. Sanmayın ki yanlışları, doğruları görmüyorum. Hepsini görüyorum ama ben 2018'den beri babamı kaybetme korkusuyla cebelleşiyorum. 24 yaşında bir kızı olduğunun babam da farkında, merak etmeyin ve benim hep arkamda oldu, olmaya çalışıyor. Buna emin olabilirsiniz. Bir insanın ailesinden birini kaybetme korkusu yaşaması kadar korkunç bir travma olamaz. O yüzden lütfen biraz empati kurun..." 

Mehmet Ali Erbilin kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu


NELER YAŞANMIŞTI?
Klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil’in kendisini taciz ve tehdit ettiğini öne süren Ece Ronay, mahkemeye başvurdu. Ünlü şovmen hakkında 2 ay süreyle tedbir kararı aldıran Ronay, adliye çıkışı ilginç iddialarda bulundu: “Asistanı nişanlımı gizli numaradan arayarak 50 bin lira teklif etti.” Sosyal medyadan paylaşım yapan Erbil, Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir'le videosunu paylaşarak olayın çözüldüğü mesajını verdi. Ronay ise buna çok sinirlenerek "Erkekler kendi arasında anlaşmış. Sanırım artık nişanlım değil" dedi.

Mehmet Ali Erbil’in kendisini taciz ettiğini öne sürerek Instagram yazışmalarını yayınlayan Ece Ronay, şovmenin iddiaları reddetmesinin ardından konuyu mahkemeye taşıdı. Erbil hakkında 2 ay süreyle tedbir kararı aldıran Ronay, Çağlayan Adliyesi’nden ayrılırken görüntülendi. Genç kadın, iddialarını yineledi:

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“Ben onunla iş yapmaya çalıştım. Her fırsatta uyardım. Kızının kızı yaşında olduğumu, benimle bu tarzda konuşmaması gerektiğini söyledim. Ama ‘Bana kahve içmeye gel’ deyip durdu. Birkaç gün önce niyetini açık şekilde belli etti. ‘Yanımda uyu bu gece’ diye yazdı. ‘Böyle bir şey mümkün değil, yanlış kişiye mi mesaj attınız?’ dedim. Tehdit etti beni. ‘Seninle ilgili videolar paylaşırım’ dedi. Instagram’da paylaştığım videoları kendine özel zannediyor herhalde.”

Z KUŞAĞINI APTAL YERİNE KOYAMAZ

Erbil’in “Z kuşağının tuzağına düştüm” sözleri için “Kimse Z kuşağını aptal yerine koyamaz” diyen Ronay, reklam yapmak için iftira attığını iddia edenlere de yanıt verdi: “Bunları paylaştığımda şarkım zaten trendler listesinde 1’inci sıradaydı.” 

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SES KAYITLARINI DA ASİSTANI MI ATTI?

Erbil’in “O da beni kahve içmeye çağırdı” sözleri için “Düşündüğü anlamda çağırmadım. ‘Bir gün tabii ki çay kahve içeriz’ diyerek taleplerini geciktirdim” diyen Ece Ronay, ilginç bir iddia ortaya attı: “Asistanı nişanlımı gizli numaradan arayarak 50 bin lira teklif etti. Mehmet Ali Erbil de yaptıklarını  asistanına atmaya çalıştı ama ses kayıtlarını da mı asistanı attı?”

ASIL O BENİ GÖRÜNTÜLÜ ARADI

Mehmet Ali Erbil ise  “Söylemezsem Olmaz”a konuştu: “Asıl Ece Ronay beni görüntülü aradı. Bundan rahatsız olan asistanım, ‘Bu iş nereye gidecek?’ diye sordu. O mesajları asistanım attı. Ece Ronay beni evine de davet etti. Ayrıca nişanlısı beni tehdit etti.

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Mehmet Ali Erbil, bu kez kendi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Ece Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir ile videosunu yayınladı

Mehmet Ali Erbilin kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu

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ECE RONAY'IN NİŞANLISI İLE VİDEO PAYLAŞIP "OLAY KAPANDI" MESAJI VERDİ

64 yaşındaki ünlü şovmen, paylaştığı videosunda "Mehmet kardeşim Ece Ronay'ın nişanlısı. Ben onun nişanlı olduğunu bile bilmiyordum. Mehmet'i 'bu olayları kapatalım, üstüne örtelim' diye davet ettim. Çünkü hem kamuoyu, hem biz hem o taraf çok rahatsız oldu. Mehmet de beni kırmadı, davetime icabet etti geldi yemeğimi yedi" dedi. Bilir ise "Sen de bizi çok güzel ağırladın. Teşekkür ediyorum" dedi.

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"ERKEKLER KENDİ ARASINDA ANLAŞMIŞ, ARTIK NİŞANLIM DEĞİL"

Ece Ronay ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Erkekler kendi arasında benim meselemi konuşup anlaşırken fikirlerimi almaya gerek duymamış olmalı" diyerek Mehmet Bilir için "Sanırım artık nişanlım değil" dedi. Ayrıca Mehmet Ali Erbil'in yılların kurdu olduğunu ve nişanlısı çok saf olduğu için kandırmayı başardığını da ekledi.

ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNDA BÜYÜDÜM

Bugün 2.Sayfa programına konuk olan Ece Ronay samimi açıklamalarda bulundu;

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"Ben çocuk esirgeme kurumunda büyüdüm. Aile bağlarım yok. Ailem var ama bağlarım yok. 12, 13 yaşından beri devam eden sorunlar vardı. Anneannemde ve çocuk esirgemede büyüdüm. Annemle iletişimim vardı ama babamla hiç görüşmüyordum. Benim çocuk esirgemeye gitme sebebim evde yaşanan tatsızlıklar. Şiddet vb. olaylar! Beni ailem vermedi oraya devlet aldı. Sonra üniversite kazandım, İstanbul’a geldim. Benim 18 yaşımdan önce kötü görüntülerim vardı, bunlar için pişmanım… Sarhoş olduğum görüntülerdi bunlar!"

 

 

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#Yasmin Erbil#Mehmet Ali Erbil#Ece Ronay