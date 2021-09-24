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Demet Öger, Matt DIllon’LA belgesel çekti

#Demet Öger#Matt Dillon#The Great Fellove
Demet Öger, Matt DIllon’LA belgesel çekti

Demet Öger, dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Matt Dillon’ın yönettiği “The Great Fellove” adlı belgeselin prodüktörlüğünü üstlendi.

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Kübalı müzisyen Fellove’yi konu alan belgesel ilk olarak İspanya’daki San Sebastian Film Festivali’nde, ardından ABD’nin Telluride Film Festivali’nde gösterildi. Demet Öger, “Seneye şartlar uygun olursa, caz severler için Kapadokya’da özel bir gösterim gecesi düzenleyebilirim” dedi. Öger, belgeselin çekimlerinin 20 yıl sürdüğünü ve en uzun dönemde çekilen yapımlardan biri olduğunu söyledi:

Demet Öger, Matt DIllon’LA belgesel çekti

“Matt’i tanıdığımdan beri bu belgesel üzerinde çalışıyordu. Benim de Küba müziğine olan ilgimden dolayı, çalışmalarını benimle paylaşıyordu. Belgeselin konusu ve samimiyeti beni çok etkilediğinden, 4 yıl önce prodüktörlüğünü üstlendim. Pandemi döneminde belgeseli bitirdik. Ekip olarak bu işe kalbimizi koyduk ve şimdi karşılığını alıyoruz.”

Demet Öger, Matt DIllon’LA belgesel çekti

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Demet Öger’in prodüktörlüğünü yaptığı belgesel, festival yolculuğuna başladı.

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#Demet Öger#Matt Dillon#The Great Fellove