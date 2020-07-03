Maske'den Sakatlar Derneği'ne yardım

Sosyal farkındalık projelerine destek olma amacıyla farklı iş dallarıyla ilgilenen bir grup müzik sevdalısının bir araya gelerek kurduğu Maske Orchestra, pandemi nedeniyle konser verememelerine rağmen engellilere yardımı ihmal etmediler...

Türkiye Sakatlar Derneği'ne yardım

Fotoğraf sanatçısı Şenan Kerçin'in kurduğu grup konser gelirleriyle engellilere tekerlekli sandalye bağışında bulunuyordu. Grup, pandemi dönemine konser verememelerine rağmen engellileri unutmadılar ve aralarında topladıkları 10 bin TL’yi Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak şubesine bağışladı.