Mark Eliyahu PSM Online'da konser verecek

Biletleri passo.com.tr üzerinden satışta olan konseri, müzikseverler evlerinden izleyebilecek.

Sanatçı tüm grubuyla yeni parçalarını da seslendirecek

Bugüne kadar verdiği çevrimiçi tüm konserlerinde solo ya da duo olarak performans sergileyen sanatçı, bu konserde tüm grubuyla yeni parçalarını da seslendirecek.