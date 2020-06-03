Mariah Carey Türk şarkıcı Harun Sürek’in eserine talip oldu

Şarkıcı Harun Sürek’in sözlerini yazıp ve bestelediği şarkıyı Türkiye’de ilk kez Rafet El Roman seslendirmişti. Şarkı son günlerde o kadar popüler hale geldi ki, özellikle ABD, Avrupa ve Ortadoğu’da “Unuturum Elbet” adlı şarkı ile ilgili Youtube’de her gün yeni bir cover yayınlanıyor.

Mariah Carey Unuturum Elbet adlı eserden o kadar etkilendi ki, şarkının kesinlikle yeni albümünde yer alması için Türk yapımcılarla irtibata geçti. Yeni albümünde şarkının İngilizce versiyonunu yorumlayacağı öğrenilen Carey’in bu şarkıyı favorileri arasına alacağı da öğrenildi.