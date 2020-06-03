Mariah Carey Türk şarkıcı Harun Sürek’in eserine talip oldu
Harun Sürek’in Youtube’da 500 milyondan fazla dinlenen Unuturum Elbet adlı bestesi, ünlü şarkıcı Mariah Carey'nin de dikkatini çekti. Şarkıyı İngilizce olarak yorumlamak isteyen Carey, Türk yapımcılarla irtibata geçti.
Şarkıcı Harun Sürek’in sözlerini yazıp ve bestelediği şarkıyı Türkiye’de ilk kez Rafet El Roman seslendirmişti. Şarkı son günlerde o kadar popüler hale geldi ki, özellikle ABD, Avrupa ve Ortadoğu’da “Unuturum Elbet” adlı şarkı ile ilgili Youtube’de her gün yeni bir cover yayınlanıyor.
Mariah Carey Unuturum Elbet adlı eserden o kadar etkilendi ki, şarkının kesinlikle yeni albümünde yer alması için Türk yapımcılarla irtibata geçti. Yeni albümünde şarkının İngilizce versiyonunu yorumlayacağı öğrenilen Carey’in bu şarkıyı favorileri arasına alacağı da öğrenildi.
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