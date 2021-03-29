Mandıra Filozofu: İstanbul'un konusu ne? İşte Mandıra Filozofu: İstanbul'un oyuncu kadrosu ve konusu

Birol Güven'in yapımcılığını üstlendiği film, 2015 yılında vizyona girmişti. Sinemaseverler de filmin konusu ve oyuncularını araştırıyor. İşte, Mandıra Filozofu: İstanbul filmine dair ayrıntılar...

Filmin oyuncu kadrosu şöyle; Müfit Can Saçinti, Kemal Kuruçay, Gülnihal Demir, Birol Güven, Alper Düzen, Uğur Alibaşoğlu ve Abdullah Şahin...

Filmin konusu ise kısaca şöyle;

Bodrum’un Çökertme köyünde, kendi halinde, mütevazi bir yaşam sürdüren, tüm dünyevi hırslardan arınmış bir şekilde 'bir lokma bir hırka' düsturuna da sadık yaşayan sempatik kahramanımız Mustafali; bu filmle birlikte her geçen gün daha da büyüyen İstanbul şehri üzerinden, modern dünyanın karşısına çıkarak hesaplaşıyor. Yıllar önce kendisini ve annesini terk eden babasının hastalığı nedeniyle büyük şehre gelmek zorunda kalan Mustafali, metropol insanının da ezberlerini bozmakta gecikmiyor.

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