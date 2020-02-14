Makarna nasıl yapılır? Makarna yapımı ve tarifi için püf noktalar

En kolay yemekler arasında başı çeken makarnanın yapımına yönelik sorular Google’da en çok araştırılan konulardan biri. İster fırında isterseniz de ocakta yapacağınız makarnayı yaparken en önemli detay haşlama aşamasında gizli. Peki, makarna yapımında nelere dikkat etmeli, evde sade ve fırında makarna nasıl yapılır? İlk defa yemek yapacak olanlar, üniversite öğrencileri, yeni evlenenler için makarna tarifi ve kolay makarna yapımı konusunda püf noktalarını derledik.

Makarna malzemeler:

8 su bardağı su

1 silme yemek kaşığı tuz

250 gr. makarna(250gr.lık paket veya 500gr.lık paketlerde yarım paket)

Yarım fincandan biraz fazla sıvı yağ (En sağlıklısı zeytinyağıdır ama bazıları makarnada kokusunu sevmez, tadını sevdiğiniz başka bir sıvı yağ da kullanabilirsiniz.)

Makarna Süzgeci

Makarna nasıl yapılır?

Makarna yapımı için orta boy bir tencereye 8 bardak soğuk su dökülür ve üzerine 1 silme yemek kaşığı tuz eklenip, tencerenin kapağı kapatılır ve açık ateşte makarna suyu kaynayana kadar bırakılır.

Su kaynadıktan sonra, 250gr. makarna kaynamakta olan suyun üzerine dökülür ve pişmeye başlar, ama bu kez tencerenin kapağı kapatılmaz. Makarnayı tencereye koyduktan sonra, ilk birkaç dakika 3-5 sefer karıştırırsanız, makarnanın birbirine yapışmasını da önlersiniz, çubuk makarna yapıyorsanız 7-8 defa karıştırmanız daha uygun olur, böylece çubuklar pişerken birbirine dolanıp yapışmaz. Tencerenizin yapısına ve makarnanın türüne göre pişme süresi 10-15 dakikadır.

MAKARNA YAPIMININ PÜF NOKTALARI



Büyük ve derin bir tencere seçilmelidir



Makarna yapımında ilk önemli nokta seçilecek tenceredir. Su yüksekliği tencerenin 3/4'ünü geçmemelidir. Fazla su doldurulursa kaynadığı zaman tencereden taşar, az suda ise makarna iyi pişmez ve tencerenin dibine yapışabilir.



Tuz, su kaynadıktan sonra eklenmeli



Makarna bol tuzlu suda haşlanmalıdır. Tuzu baştan değil, su kaynadıktan sonra 5 litre suya 1 yemek kaşığı olacak şekilde eklemek gerekir.



Makarnanın yapışmaması için



Makarnayı zeytinyağı ve tuz ilavesiyle haşlayabilirsiniz.

Makarnaları suya atınca hemen karıştırmalıdır



Makarnayı suya atmadan önce iyice fokurdaması beklenmelidir Ne kadar aceleniz olursa olsun su iyice kaynamadan makarnaları tencereye atmamak gerekir.



Makarna harlı ateşte pişirilmelidir



Makarna kesinlikle ocağın altı hiç kısılmadan ve tencerenin kapağı kapatılmadan haşlanmalıdır.



Sos için makarnanın haşlama suyundan biraz ayrılmalıdır



Lezzetli bir sos için makarnayı haşladığınız sudan, makarnayı süzmeden önce 1 bardak ayrılmalıdır. Nişasta içeren bu su makarna sosuna kıvam ve lezzet verir, kolayca nüfuz etmesini sağlar.



Makarna süzgeçle süzülmeli, yıkanmamalıdır



Makarna pişer pişmez bekletmeden küçük delikli ve ayaklı bir süzgeçle süzülmelidir. Makarna kesinlikle yıkanmamalıdır. Makarnanın pişme derecesine göre yüzeyinde bir miktar nişasta kalır ve bu nişasta makarnanın az sonra karışacağı sosu yüzeyinde tutmasına da yardımcı olur. Eğer yıkarsak yüzeyinde hiçbir şey kalmaz ve sosla güzelce karışamaz, lezzetinden ve besin değerinden çok şey kaybeder. Sadece salatalarda soğuk olarak kullanılacağı zaman yıkanabilir.

Makarnaya ne kadar tuz atılır?

500 gramlık bir makarnaya yaklaşık olarak bir kaşık kadar tuz atılması yeterli olacaktır. Lakin siz tuz tüketiminize göre bunu ayarlayabilirsiniz.

1 Paket makarna kaç kişiliktir?

500 gramlık bir paket makarnadan yaklaşık olarak 4-5 porsiyonluk ana yemek olarak makarna çıkabilir. Lakin ana yemeğin yanında kullanılacaksa bu 8-9 porsiyona kadar olabilir.

FIRINDA MAKARNA YAPIMI

Malzemeler:

1 paket fırın makarna

Peynirli beşamel sos için:

4 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı un

5 su bardağı süt

Tuz / Beyaz biber

Muskat - rende

2 su bardağı kaşar peyniri - rende

Üzeri için:

1 su bardağı kaşar peyniri - rende

FIRINDA MAKARNA NASIL YAPILIR?

Fırın makarnanızı bir tencere içerisinde yumuşayana kadar haşlayın ve süzüp kenara alın.

Başka bir tencerede un ve tereyağını kavurun, yeterince kavrulan unun üzerine sütü ilave edin ve kıvamını bulana kadar sürekli karıştırarak pişirin.

Tuz, ak biber ve muskat ile tatlandırın.

Hafif akışkan bir kıvam alan beşamelinizi ocaktan alın ve içerisine rendelediğiniz kaşar peynirini ilave edip, peynir eriyene kadar karıştırın.

Daha önceden haşladığınız makarnanızı, bu peynirli beşamelin içerisine ilave edip iyice karıştırın ve bir fırın kabına aktarın.

Üzerine rendelediğiniz kaşar peynirini de serpiştirdikten sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 25 – 30 dakika kadar pişirin.

Sıcak servis edin.