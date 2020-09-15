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Haber Giriş: 15.09.2020 - 10:01 | Son Güncelleme:

Mahmut Tuncer nikah şahidi oldu

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Mahmut Tuncer nikah şahidi oldu
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Kadına şiddet ve çocuk istismarına dikkat çekmek için şiirler yazan ve sosyal sorumluluk projelerine imza atan şair ozan Abdurrahman Delen, oğlu Samet Can'ı Elif Aydın ile evlendirdi.

 

Covid-19 kurallarına uyularak yapılan düğünde, nikah şahitliği de yapan Mahmut Tuncer sık sık sosyal mesafe ve maske takma konusunda düğüne gelen misafirleri uyarmayı ihmal etmedi.

Mahmut Tuncer birbirinden güzel türküleriyle geceye renk katarken, baba Abdurrahman Delen ise bu mutlu gününde birbirinden güzel şiirlerini okudu.

Gece Mahmut Tuncer ve Abdurrahman Delen'in birlikte söylediği türküyle son buldu.

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