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Haber Giriş: 19.04.2021 - 07:55 | Son Güncelleme:

Madonna’dan ‘silahlara savaş’

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Madonna’dan ‘silahlara savaş’

ABD’li efsanevi şarkıcı Madonna, aşı temalı silahsızlanma kampanyası başlattı.

Instagram hesabından yaptığı bir dizi paylaşımla Madonna, sık sık silahlı şiddet olaylarıyla gündeme gelen ülkede bu konuda daha fazla önlem alınması ve yasaların sıkılaştırılması yönünde çağrıda bulundu.

“Yeni bir aşı var. Adı silah kontrolü” diyen ünlü şarkıcı, koronavirüse karşı aşı çalışmalarına dikkat çekerek, böyle bir düzenlemenin hayat kurtaracağını ve zorunlu olması gerektiğini ifade etti. Öte yandan bir takipçisinin kendisini iki yüzlü olmakla suçlayarak “Eminim sizin gibi insanların ailelerinizi korumak için silahları vardır” şeklindeki yorumuna öfkelenen Madonna, “Gel de bunu yüzüme söyle” diyerek silahlı koruması olmadığını vurguladı.

Madonna’dan ‘silahlara savaş’

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