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Haber Giriş: 09.07.2021 - 17:18 | Son Güncelleme:

Mabel Matiz sevenleriyle buluşuyor

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Mabel Matiz sevenleriyle buluşuyor

Mabel Matiz uzun bir aradan sonra sevenleriyle buluşuyor. Bugün Bodrum Antik Tiyatro’da sahne alacak sanatçı sevilen şarkılarını seslendirecek.

Mabel Matiz, Kerki Solfej Yaz Konserleri'nin ilkini bu akşam gerçekleştiriyor.

Sezon boyunca hayranlarının karşısına çıkacak sanatçı, 10 Temmuz Cumartesi Çeşme, 16 Temmuz Marmaris, 17 Temmuz Datça, 27 Temmuz Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, 6 Ağustos Antalya, 7 Ağustos Alanya, 14 Ağustos Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, 28 Ağustos Kuşadası ve 29 Ağustos Pazar Bodrum'da sahne alacak.

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