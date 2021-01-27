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Haber Giriş: 27.01.2021 - 17:42 | Son Güncelleme:

Luc Besson'a bir kez daha tecavüz suçlaması

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Luc Besson'a bir kez daha tecavüz suçlaması
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Sinema dünyasının ünlülerine yönelik cinsel taciz suçlamaları bitmek bilmiyor. Bunlara yeni bir halka daha eklendi.

Daha önce de hakkında tecavüz suçlaması bulunan ünlü yönetmen Luc Besson, bir kez daha böyle bir suçlamayla karşılaştı. Oyuncu Sand Van Roy, Luc Besson'un kendisine tecavüzde bulunduğunu ileri sürdü.

Yönetmen ve yapımcı Luc Besson, oyuncu Sand Van Roy'a tecavüzle suçlanıyor.Luc Besson, yeniden tecavüz ve taciz suçlamasıyla gündemde.

Luc Besson, Türkiye’de de gösterilen ve bir çok ülkede büyük beğeni kazandığı için üst üste çekilen “Taksi” filmleri serisi ve “5. Element” filmleriyle tanınıyor.

 

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