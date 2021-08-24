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Haber Giriş: 24.08.2021 - 14:34 | Son Güncelleme:

Linet'ten kadınlara mesaj: 'Yalnız değilsin'

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Linet'ten kadınlara mesaj: 'Yalnız değilsin'

Dünyanın her yerinde baskı ve şiddetle karşı karşıya kalan kadınlara Barış Orkestrası ve Linett'ten üç dilde mesajı var; Yalnız Değilsin’

Farklı ülkelerden 30 müzisyenle kurulan ‘Barış Orkestrası’ tüm dünyada kadınların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için Türkçe, İbranice, Arapça sözlerden oluşan anlamlı bir şarkı hazırladı. Türkçe sözlerini Linet’in seslendirdiği şarkı tüm dünyadaki kadınları birlik olmaya çağırıyor ve ‘yalnız değilsiniz’ mesajı veriyor. Orkestra şefi Tom Cohen ‘Biliyorum bu şarkı belki barış getirmeyecek ancak bu şarkıyla ihtiyacı olan tüm kadınların sesi olacağız’’ diye konuştu.

Linetten kadınlara mesaj: Yalnız değilsin


Sözler
Cennet kokar tüm kadınlar
Dünya denen bu mahşerde
Yürekli bir destan yazarlar
İnadına çiçek açarlar

Güzel kadın sen kardeşimsin
Bu hikayede yalnız değilsin
Bin defa düşsen bile
Vazgeçme kalk bu hayat senin

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