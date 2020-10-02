MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriLeonardo DiCaprio ile Camila Morrone bebek mi bekliyor?
GeriKeyif Leonardo DiCaprio ile Camila Morrone bebek mi bekliyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 02.10.2020 - 16:05 | Son Güncelleme:

Leonardo DiCaprio ile Camila Morrone bebek mi bekliyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Leonardo DiCaprio ile Camila Morrone bebek mi bekliyor?
Abone Olgoogle-news

Hollywood'un 45 yaşındaki müzmin bekarı Leonardo DiCaprio ile kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Arjantin asıllı model Camila Morrone ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Çiftin bir bebek beklediği haberleri basına yansıdı. Hatta DiCaprio ve Morrone'nun yeni projeleri de bebekleri için reddettiği öne sürülüyor. Leonardo DiCaprio ile Camilla Morrone, 2 buçuk yıldır birlikteler.

Camila Morrone, ünlü oyuncu Al Pacino'nun üvey kızı. Aslında her ne kadar evlenmemiş olsalar da Morrone'nin annesiyle Al Pacino uzun süre ilişki yaşadı. Model Morrone de Pacino'yu üvey babası olarak tanıttı. Camila Morrone, üç yıl önce bir Türk plaj giyimi firmasının tanıtım yüzü olarak görev yapmıştı. Morrone o dönemde çekim için Türkiye'ye de gelmişti.

Leonardo DiCaprio ile Camila Morrone, bir süre önce aralarındaki yaş farkı nedeniyle gündeme gelmişlerdi. DiCaprio, kendisinden 22 yaş genç bir kadınla birlikte olduğu için eleştirilmişti. Bu eleştirilere ise Camila Morrone "yetişkin bir insan kendisinden büyük ya da küçük biriyle flörte edebilir, bunda bir sorun yok" diye yanıt vermişti.

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle