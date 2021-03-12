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Haber Giriş: 12.03.2021 - 07:51 | Son Güncelleme:

Lastiklere hava bastı

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Lastiklere hava bastı

Seçkin Özdemir önceki gün bir benzin istasyonunda arabasının lastiklerine hava basarken görüntülendi.

Oyuncu Seçkin Özdemir önceki gün Levent’te bulunan bir benzin istasyonunda objektiflere takıldı. Arabasının lastiklerine hava basan Özdemir, fotoğraflarının çekildiğini fark edince şaşkınlık yaşadı. Ardından gülümseyerek gazetecileri selamlayan oyuncu, en son “Kuruluş Osman” dizisinde rol almıştı. Özdemir, hava takviyesinin ardından aracına binerek yoluna devam etti.

Lastiklere hava bastı

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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