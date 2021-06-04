Lady Gaga turnesini yine erteledi

ABD’li ünlü şarkıcı Lady Gaga’nın 6’ncı albümü Chromatica'yı tanıtmak amacıyla geçen yaz gerçekleştirmeyi planladığı, ancak corona virüs salgını nedeniyle ertelenen konser turnesi Chromatica Ball'ın tekrar ileri bir tarihe alındığını açıkladı.

35 yaşındaki pop yıldızı, bu yaza ertelenen turneye pandemi nedeniyle dünyanın bazı bölgelerinin henüz hazır olmadığını söyledi. Lady Gaga, “Dünyanın bazı bölgeleri hızla açılmak için hareket ederken, diğerleri henüz hazır değil. Bu nedenle, Chromatica Ball konserlerini 2022 yazına ertelemek zorundayız” dedi.

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