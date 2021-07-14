La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? İşte final sezonu hakkında bilgiler
Konusuyla dikkatleri üzerine çeken ve Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine sahip olan La Casa De Papel'in 5. yeni sezonuna ait bölümlerin ne zaman yayınlanacağı, dizinin sıkı hayranları tarafından merakla araştırılıyor. Peki, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman?
Netflix’in tüm dünyada fenomen olan dizinin 4. sezonu geçtiğimiz yıl 3 Nisan’da yayınlandı. 8 bölümden oluşan sezonda, Profesör’ün planı açığa çıkarken hayatları tehlike altında olan soyguncular, İspanya Merkez Bankası’nın hem içinde hem de dışındaki düşmanlarla yüzleşmek zorunda kaldı. Gözler şimdi yeni sezon tarihinde. İşte, final sezonu hakkında bilgiler...
La Casa De Papel'in 5. sezonunun ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Dizinin yeni sezonunun 2 parçaya bölünerek yayınlanacağı belirtildi.
Popüler çevrim içi dizi ve film platformu Netflix, Alex Pina tarafından yaratılan İspanya yapımı soygun ve suç dizisi 'La Casa de Papel' için beklenen tarihi açıkladı.
Netflix tarafından yapılan açıklamalara göre, 10 bölümden oluşacak final sezonu, iki parçaya bölünerek Netflix kullanıcılarına servis edilecek. Açıklamada, sezonun ilk yarısının 3 Eylül’de, ikinci yarısının ise 3 Aralık’ta yayınlanacağı belirtildi.
La Casa de Papel / Money Heist is finally coming back!— Netflix (@netflix) May 24, 2021
Part 5: Volume 1 premieres September 3
Part 5: Volume 2 premieres December 3 pic.twitter.com/kHQfVhw84F