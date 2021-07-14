La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? İşte final sezonu hakkında bilgiler

Netflix’in tüm dünyada fenomen olan dizinin 4. sezonu geçtiğimiz yıl 3 Nisan’da yayınlandı. 8 bölümden oluşan sezonda, Profesör’ün planı açığa çıkarken hayatları tehlike altında olan soyguncular, İspanya Merkez Bankası’nın hem içinde hem de dışındaki düşmanlarla yüzleşmek zorunda kaldı. Gözler şimdi yeni sezon tarihinde. İşte, final sezonu hakkında bilgiler...

La Casa De Papel'in 5. sezonunun ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Dizinin yeni sezonunun 2 parçaya bölünerek yayınlanacağı belirtildi.

Popüler çevrim içi dizi ve film platformu Netflix, Alex Pina tarafından yaratılan İspanya yapımı soygun ve suç dizisi 'La Casa de Papel' için beklenen tarihi açıkladı.

Netflix tarafından yapılan açıklamalara göre, 10 bölümden oluşacak final sezonu, iki parçaya bölünerek Netflix kullanıcılarına servis edilecek. Açıklamada, sezonun ilk yarısının 3 Eylül’de, ikinci yarısının ise 3 Aralık’ta yayınlanacağı belirtildi.

La Casa de Papel / Money Heist is finally coming back!



Part 5: Volume 1 premieres September 3

Part 5: Volume 2 premieres December 3 pic.twitter.com/kHQfVhw84F — Netflix (@netflix) May 24, 2021

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