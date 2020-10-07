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Haber Giriş: 07.10.2020 - 17:06 | Son Güncelleme:

Kuzuların Sessizliği'ndeki o ev satılıyor

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Kuzuların Sessizliği'ndeki o ev satılıyor
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1992 yılında Akademi Ödülleri'ne (Oscar Ödülleri) damgasını vuran Kuzuların Sessizliği (Silence of the Lambs) adlı filmin bazı sahneleri için de kullanılan ev satışa çıkıyor.

Filmde Ted Levine'in canlandırdığı Buffalo Bill ya da Jame Gumb adlı karakterin yaşadığı Viktorya mimarisini yansıtan bu ev için istenen fiyat 298 bin 500 dolar.

Kuzuların Sessizliği filminin çekimlerinde ekip bu evde üç gün geçirmişti. Pittsburgh, Perryopolis'te bulunan evin dış cephesi o zamandan bu yana değiştirilmedi.

Kuzuların Sessizliğindeki o ev satılıyor

Yönetmenliğini Jonathan Demme'in üstlendiği film Thomas Harris'in aynı adlı kitabından uyarlandı. Film yedi dalda Oscar adayı oldu. Yönetmeni Demme ve başrol oyuncuları Jodie Foster ile Anthony Hopkins'e heykelciği kazandırdı. Kuzuların Sessizliği ayrıca; en iyi film ve en iyi senaryo uyarlaması dalında da Oscar'a değer görüldü. 

Jodie Foster, 30 yaşına gelmeden iki Oscar kazanan nadir oyuncular arasına girdi.  Foster önceki Oscar ödülünü Sanık (Accused) adlı filmle kazanmıştı.

Kuzuların Sessizliğindeki o ev satılıyor

Anthony Hopkins, bu filmdeki toplam 16 dakikalık performansıyla en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandı. Bu , bir oyuncunun bir filmde gözüktüğü en kısa süre.

Filmin konusu kısaca şöyleydi: Akademiden mezun olmuş genç FBI ajanı Clarice Starling, FBI ajanı kurbanlarının derilerini yüzen sapık bir katilin elinden bir kadını kurtarmaya çalışır. Clarice, katila ulaşmak için başka bir psikopat olan ünlü doktor Hannibal Lecter ile yakınlaşır. Lecter’dan bilgi alması için önce onun güvenini kazanması gerekmektedir.

Kuzuların Sessizliğindeki o ev satılıyor

Filmin çekimlerinde kullanılan bu ev "Amerika bu evi gördü sizin ise satın alma şansınız var" sloganıyla satışa sunuldu.

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