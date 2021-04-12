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Haber Giriş: 12.04.2021 - 17:41 | Son Güncelleme:

Kuzen oyuncular aynı projede

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Kuzen oyuncular aynı projede

Oyunculuğa gönül veren iki kuzen; Damla Aslanalp ve İbrahim Ulusoy sürpriz bir işbirliğine imza atmaya hazırlanıyor. İkili,  bir projede birlikte sevenlerinin karşısına çıkacak.

Damla Aslanalp, daha önce “Filinta”, “Kadim Dostum”, “Kırlangıç Fırtınası”, “Enes Batur Gerçek Kahraman” gibi dizi ve sinema filmlerinde rol almıştı.
İbrahim Ulusoy da tıpkı Damla Aslanalp gibi henüz küçük bir çocukken oyunculuğa gönül vermiş, bu alanda Almanya’da eğitimler almış ve hayalini gerçeğe dönüştürmek üzere Türkiye’ye dönüş yapmış bir isim. Kuzen olan bu ikili, şimdilerde bir proje üzerinde çalışıyor.

 

 

 

 

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