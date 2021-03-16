Kutsal Damacana 2'nin konusu ne? İşte Kutsal Damacana 2 oyuncu kadrosu ve konusu

Şafak Sezer'in başrolünü de oynadığı filmde, Mustafa Üstündağ, Aydemir Akbaş, Serkan Şengül, Tuğba Karaca, Yıldırım Memişoğlu, Eriş Akman, Güzin Usta ve Ferhat Güzel rol aldı. Hollywood'un vazgeçilmezi "kurt adam"ı tiye alan filmin konusu ise şöyle;

Fikret, eski mesleği olan gemiciliğe dönmüş, tayfa olarak çalıştığı gemiyle uzak denizlere açılmıştır. Gemi Hint okyanusunda seyrederken Somalili korsanların saldırısına uğrarlar ve korsanlar gemiyi ele geçirir. Fikret, denize atlayıp kaçar. Ertesi gün baygın bir halde Hindistan sahilinde bir kumsalda karaya vurur. Birkaç Hintli köylü Fikret'i bulur ve onu tedavi etmek için yakınlardaki bir Budist tapınağına götürür. Aradan beş ay geçer, Fikret sağlığına kavuşur. Üstelik tapınakta eğitim gören Serkan adındaki bir Türkle tanışıp, arkadaş olur. Ferrarisini Satan Bilge tadındaki Serkan, Fikret'in karakterine ve hayata bakış biçimine hayran olmuştur. Disiplin gerektiren tapınak hayatına uyum sağlayamayan Fikret, baş rahiple tartışınca Serkan'la birlikte tapınaktan kovulur. Fikret ve Serkan Türkiye'ye geri döner.

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