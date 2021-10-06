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Kuruçeşme'de türkü gecesi!

#Poll Production#Demirören Medya Grubu#Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri
Kuruçeşmede türkü gecesi

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri önceki akşam Halk müziğin başarılı isimlerinden Yavuz Bingöl’ü ağırladı.

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'Yemin' şarkısıyla dinleyicilerini selamlayan Bingöl, daha sonra 'Mihriban', ‘Turnalar’, 'Leylim Ley' 'Urfa Türküsü' ve 'Kara Tren' gibi geçmişten günümüze birbirinden güzel eserleri yorumlayarak müzikseverleri halk müziğine doyurdu.

Kuruçeşmede türkü gecesi

AZERİCE SARI GELİN!

Konserin ikinci bölümünde sahneye Azeri sanatçı Nahide Babashli’yi alan Yavuz Bingöl, ‘Sarı Gelin’ türküsünde Babashli ile düet yaptı. Azerice ve Türkçe seslendirilen türkü, müzikseverler tarafından büyük alkış aldı.

Kuruçeşmede türkü gecesi

Bingöl, konser boyunca kendi parçalarının yanı sıra Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Ahmet Kaya ve Müslüm Gürses'in şarkılarını da seslendirerek, müziğin efsanelerini sahnesinde andı.

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#Poll Production#Demirören Medya Grubu#Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri