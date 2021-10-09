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Kuruçeşme'de romantik gece!

#Deniz Seki#Kutsi#Kuruçeşme
Kuruçeşmede romantik gece

Türk Pop Müziğinin iki sevilen ismi Deniz Seki ve Kutsi Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında muhteşem bir konsere imza attılar.

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“Bambaşka” isimli şarkısıyla sahneye giriş yapan Kutsi, “İlan-ı Aşk, Adı Bende Saklı, Aynı Şehirde, Yalnızlar Rıhtımı” gibi duygusal parçalarından oluşan repertuarıyla, Kuruçeşme’yi dolduran sevenlerine romantik bir gece yaşattı.

‘AŞK’ DÜETİ!

İlk yarının sonuna doğru sahneye Deniz Seki’yi davet eden Kutsi ‘Bir Günah Gibi’ şarkısını Seki ile birlikte seslendirdi. İkilinin düeti müzikseverlerden büyük alkış aldı.

Konserin ikinci yarısında Deniz Seki “İyisin Tabi” şarkısıyla seyirciye merhaba dedi. Tolga Çam imzalı sahne kıyafetiyle göz dolduran Deniz Seki, geçmişten günümüze en güzel şarkılarını hayranları ile birlikte söyledi.

Kuruçeşmede romantik gece

Türk pop müziğinin iki değerli isminin buluştuğu gecede seyirci söylenilen şarkılarla unutulmaz anlar yaşadı. Gecenin sonunda birlikte seslendirdikleri ‘Aşk’ şarkısı ise geceye damgasını vurdu.

İkili, gecenin sonunda “Hava çok soğuk, buna rağmen buraya bizim için geldiniz, hepinize teşekkür ediyoruz. Her şey gönlünüzce olsun“ diyerek sevenlerine veda etti.

 

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#Deniz Seki#Kutsi#Kuruçeşme