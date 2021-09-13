Kuruçeşme'de Murat Dalkılıç coşkusu

Son dönemlerde art arda yayınladığı “Orta Yol” “Yerin Dibi” “Nefes” şarkılarla adından sıkça söz ettiren başarılı popçu Murat Dalkılıç, Kuruçeşme Açıkhava’da izleyicileri coşturdu.

Gecede “Bir Güzellik Yapsana” “Leyla” “Kasaba” gibi hit olmuş şarkılarını seslendiren Dalkılıç, yaklaşık iki buçuk saat sahnede kaldı.



ESPRİLERİYLE GECEYE RENK KATTI

Murat Dalkılıç, gecede hayranlarını hem şarkılarıyla coşturdu hem de esprileriyle güldürdü. Dalkılıç konser boyunca enerjisi ve neşeli tavrıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatçı, şarkı aralarında seyircilerine takılıp, espri yapmayı da ihmal etmedi.

İKİNCİ YARIDA DÜET SÜRPRİZİ

Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde dinleyicileriyle buluşan Murat Dalkılıç, ikinci yarı açılışını sürpriz bir düet ile yaptı. Serdar Coşgun ile “Teslim Oldum” şarkısında düet yapan Dalkılıç, müzikseverlerden büyük alkış aldı.



Murat Dalkılıç’ı dinlemeye gelenler arasında Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu da vardı.

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