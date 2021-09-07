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Haber Giriş: 07.09.2021 - 17:19 | Son Güncelleme:

Kuruçeşme'de kalplere dokunan bir gece

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Kuruçeşme'de kalplere dokunan bir gece

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, Türkiye’nin iki önemli sesi Bülent Ortaçgil ve Birsen Tezer’i ağırladı.

Konserin başında sahneye çıkan Birsen Tezer büyülü sesi ve eşsiz yorumu ile dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Kendi şarkılarının yanı sıra Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur ve Hüsnü Arkan’ın şarkılarını da seslendiren sanatçı hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaştı.

İkinci yarıda alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Bülent Ortaçgil, geçmişten bugüne klasikleşmiş şarkılarını Kuruçeşme’yi dolduran müzikseverler için seslendirdi. Ortaçgil, benzersiz sesi ve yorumuyla hayranlarına eşsiz bir gece yaşattı.

Kuruçeşmede kalplere dokunan bir gece

‘ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA DÜET’

Konser sonunda sahneye çıkan iki dev sanatçı ‘Kimseye Anlatmadım’ ve ‘Çığlık Çığlığa’ şarkılarında düet yaptı. İkilinin düeti ayakta alkışlandı.

Kuruçeşmede kalplere dokunan bir gece

 

 

 

 

 

 

 

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