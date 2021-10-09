Kuruçeşme'de Gülşen ateşi!

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Sahneye ‘Dan Dan’ şarkısıyla çıkan sanatçı, ard arda seslendirdiği şarkılarla Kuruçeşme’yi yıktı geçti. ‘Bu anı o kadar çok bekledim ki.. İki senedir neler çektik sizin hasretinizden… Her şey devam ediyordu ama müzik susmuştu. Şimdi ise böyle şahane bir mekanda bir aradayız. Hava çok soğuk diye bütün repertuvarı ona göre hazırladık. Asla üşümeyeceğiz, gece boyu dans edeceğiz’ diye seyircisini selamlayan Gülşen hem oynadı hem oynattı.

GÜLŞEN’DEN DANS ŞOV!

Binlerce hayranının akın ettiği konserde sanatçı söylediği şarkılarla, muhteşem dans performansı ve birbirinden iddialı kostümleriyle dinleyicilerini adeta büyüledi.

2,5 saat süren sahne performansı boyunca tüm hit şarkılarını seslendiren sanatçı, unutulmaz bir konsere imza attı.

Konser sonunda seyircilerin arasına giren Gülşen, şarkılarını sevenleri ile birlikte seslendirip karşılıklı dans etti. Sanatçı, soğuk havaya rağmen Kuruçeşme’yi tıka basa dolduran hayranlarını bitmeyen enerjisi ile adeta ısıttı.