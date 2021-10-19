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Kuruçeşme'de Cem Adrian gecesi

#Cem Adrian#Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri#Sen Benim Şarkılarımsın
Kuruçeşmede Cem Adrian gecesi

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde önceki akşam başarılı sanatçı Cem Adrian, müzikseverler ile bir araya gelerek sevilen parçalarını seslendirdi.

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Sahneye “Sen Benim Şarkılarımsın” isimli şarkısıyla çıkan Adrian, “Hoş geldiniz… Artık son açık hava konserleri veriliyor. Burada gördüğüm kadarıyla soğuktan korkan insan pek yok. Repertuvarımızda hiç eğlenceli şarkımız yok eğlenmek için geldiyseniz çok yanlış geldiniz.” diyerek eğlenceli bir şekilde seyircisini selamladı.


Gece boyunca “Herkes Gider Mi, Ben Seni Çok Sevdim, Tek Başına, Kül” gibi sevilen parçalarını sevenleriyle birlikte söyleyen sanatçı, buğulu sesiyle dinleyicilerini müzikal bir yolculuğa çıkardı.
Sahne performansıyla dinleyiciyi adeta büyüleyen Cem Adrian, tüm şarkılarda müzikseverlerin de kendine eşlik etmesiyle unutulmaz bir geceye imza attı.

Kuruçeşmede Cem Adrian gecesi


Haberle ilgili daha fazlası:
#Cem Adrian#Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri#Sen Benim Şarkılarımsın

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