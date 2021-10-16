Kuruçeşme'de Berkay yağmuru

Kuruçeşme’yi dolduran binlerce müziksever konserin ilk dakikalarında başlayan sağanak yağmura aldırış etmeden konser boyunca Berkay’ın şarkılarına büyük coşkuyla eşlik etti.
Hayranlarına geniş repertuvarı ve muhteşem sahne performansı ile unutulmaz bir gece yaşatan Berkay, sahneye ‘İnanırım’ şarkısıyla çıktı.
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