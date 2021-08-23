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Haber Giriş: 23.08.2021 - 16:28 | Son Güncelleme:

Kuruçeşme'de arabesk gece!

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Kuruçeşme'de arabesk gece!

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserlerinde Serkan Kaya, arabeski boğaza taşıdı.

‘Kara Gözlüm’ şarkısıyla sahneye çıkan Kaya, ‘O kadar güzel gözüküyorsunuz ki çiçek gibisiniz. Hepiniz hoş geldiniz.’ diyerek konsere başladı. ‘Sevemiyorum, Mesele, Kalakaldım’ gibi dillerden düşmeyen şarkılarını seslendiren Kaya, sevenlerine güzel bir müzik gecesi yaşattı.

ŞARKILAR AHBAP İÇİN!

Serkan Kaya, gece sonunda ‘Bu ülke için her zaman elimizden geleni yapacağız. Ağaçlarımız yandıysa fidanlar dikeceğiz, evlerimiz yıkıldıysa yeni evler yapacağız.’ diyerek bilet gelirlerinin bir kısmını kendi adına AHBAP’a bağışlayan Paraf’a ve Poll Production’a teşekkür etti.

Kuruçeşmede arabesk gece

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