Kuruçeşme aşk şarkılarıyla ışıldadı

Boğazın büyüleyici güzelliğinin kıyısında ışıldayan Kuruçeşme Açıkhava, bir kez daha şarkılarla kuşatıldı. Konser, Mehmet Erdem'in ‘Olur Ya’ şarkısıyla başladı. Hayranlarıyla boğazın kıyısında bir araya gelen Mehmet Erdem, konser boyunca en sevilen şarkılarını seslendirdi. Konserin ilk yarısında izleyicilerine muhteşem bir müzik ziyafeti sunan Mehmet Erdem, boğazın ışıltılı havasına şarkılarıyla adeta renk kattı.

AŞKIN NUR YENGİ VE MEHMET ERDEM AYNI SAHNEDE...

Konserin ikinci yarısında Mehmet Erdem sahneye Türk popunun en güçlü kadın yorumcularından Aşkın Nur Yengi ile birlikte çıktı. İki güçlü ses bir araya geldikleri Kuruçeşme sahnesinde "Allah'tan Kork" ve "Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam" şarkılarını seslendirdiler. Birlikte söyledikleri muhteşem düetlerle hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşatan ikili ayakta alkışlandı.



Konserin ilerleyen dakikalarında Mehmet Erdem sahneyi Aşkın Nur Yengi'ye bıraktı. Ünlü şarkıcı konserine "Yazık" şarkısıyla başladı. Aşkın Nur Yengi, konseri boyunca 90'lara imzasını atan "Kara Çiçeğim", "Yalancı Bahar", "Ay İnanmıyorum" ve "Serserim Benim" gibi en sevilen şarkılarını seslendirdi.







Muhteşem konserin finali, Mehmet Erdem'in bir kez daha sahneye çıkmasıyla renklendi. Ünlü sanatçılar yeniden birlikte seslendirdikleri "Sevdan Olmasa", "Hey Gidi Koca Dünya" ve "Allah'tan Kork" şarkılarıyla hayranlarını mest etti.

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