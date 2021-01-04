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Kürşat Juan'dan TikTok dünyasına gönderme
Sosyal medya fenomeni Kürşat Juan yakın zaman önce 'Alayına' isimli şarkısını yayınladı.
Fenomen isim Kürşat Juan'ın 'Alayına' klibi yayınlandığı gün Youtube trendlerde ilk sıraya yerleşti. Klip 3 milyondan fazla izlendi. Juan'ın çıkardığı 'Alayına' klibinin sözleri de çok konuşuluyor. Şarkının sözlerinde TikTok dünyasından bazı isimlere göndermeler olduğu görülürken bu konu üzerinde binlerce paylaşım yapıldı.
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