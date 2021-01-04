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Keyif
Haber Giriş: 04.01.2021 - 12:39 | Son Güncelleme:

Kürşat Juan'dan TikTok dünyasına gönderme

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Kürşat Juan'dan TikTok dünyasına gönderme
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Sosyal medya fenomeni Kürşat Juan yakın zaman önce 'Alayına' isimli şarkısını yayınladı. 

Fenomen isim Kürşat Juan'ın 'Alayına' klibi yayınlandığı gün Youtube trendlerde ilk sıraya yerleşti. Klip 3 milyondan fazla izlendi. Juan'ın çıkardığı 'Alayına' klibinin sözleri de çok konuşuluyor. Şarkının sözlerinde TikTok dünyasından bazı isimlere göndermeler olduğu görülürken bu konu üzerinde binlerce paylaşım yapıldı.

 

 

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