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Haber Giriş: 21.02.2020 - 12:24,Son Güncelleme:/

Kürk mantolu ziyaret

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Kürk mantolu ziyaret
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‘Kürk Mantolu Madonna’ tiyatro oyununa Sabahattin Ali’nin kızı Filiz Ali’den tebrik.

Başrol oyuncusu Alper Saldıran’ın davetiyle geçtiğimiz hafta Uniq’teki gösteriye kızı İdil ile gelen Filiz Ali, babasının popüler eserinin tiyatro oyununu yaklaşık 1.200 kişilik coşkulu seyirci topluluğuyla beraber izledi. Mehmet Alkan’ın yönettiği oyunun sonunda Filiz Ali, sanatçılarla birlikte seyirciden büyük alkış aldı. Filiz Ali, kitabı kadar tiyatro uyarlamasının da halktan yoğun ilgi görmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Kürk mantolu ziyaret


 

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