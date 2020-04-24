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Haber Giriş: 24.04.2020 - 09:41,Son Güncelleme:

Kurabiye canavarı Hadise!

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Kurabiye canavarı Hadise!
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Hadise, mutfak masasına oturmuş kurabiye yerken çektirdiği bu kareyi Instagram’da “Cookie monster” (Kurabiye canavarı) notuyla paylaştı.

Ünlü şarkıcının makyajsız fotoğrafı, kısa sürede 400 bini aşkın beğeni aldı.

Kurabiye canavarı Hadise


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