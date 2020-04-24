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Kurabiye canavarı Hadise!
Hadise, mutfak masasına oturmuş kurabiye yerken çektirdiği bu kareyi Instagram’da “Cookie monster” (Kurabiye canavarı) notuyla paylaştı.
Ünlü şarkıcının makyajsız fotoğrafı, kısa sürede 400 bini aşkın beğeni aldı.
Huawei P40 Lite incelemesiHuawei, bir yıldır beklenen P40 serisi telefonlarıyla tüketicilerin karşısına çıktı. Teknoloji devi, Türkiye'deki kullanıcıları da fazla bekletmeden yeni ürünlerini bir bir Türkiye'ye getirmeye başladı. İşte karşınızda şirketin donanım özellikleriyle olduğu kadar fiyatıyla da dikkat çeken yeni telefonu Huawei P40 Lite... (Sponsorlu içerik)
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