Kültür ve Turizm Bakanlığı 2020 Özel Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 1979'dan beri her yıl dağıtılan ve 2016 yılından itibaren de “Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri" adıyla anılan Büyük Ödüller, Türkiye'nin eriştiği kültür düzeyini başarılı bir şekilde anlatan eğitici çalışmalar ve üretimler ile hizmet ve eserlerini gelecek nesillere aktarmak için özveriyle çalışan topluluk veya kuruluşları teşvik etmek amacıyla veriliyor.

Özgün eser, uygulama, yorum veya bilimsel araştırmalarıyla Türkiye’nin kültür mirasına ve sanat dünyasına katkı sunanlara minnet ve teşekkür ifadesi olarak takdim edilen Bakanlık Özel Ödülleri’ne 2020 yılında "Hisart Canlı Tarih Müzesi, İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi (İMOGA) ve Mim Sanat Akademisi" layık görüldü.

Bu yıl Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un başkanlığında belirlenen ödüllerin jürisindeki isimler, Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala, Bakanlık Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Sağer oldu.​​​​​​​