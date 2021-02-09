Kültür sanat alanında uluslararası normlara uygun sertifika programı

İhtisas konularındaki en saygın öğretim üyelerinden oluşan eğitim kadrosuyla gençlere sadece bir üniversite eğitim almaktan ziyade, geleceklerini de kazandırmayı hedeflediklerini belirten Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Burak Küntay, kültür sanat eğitim modüllerini hayata geçirmek üzere yeni bir iş birliğine imza attıklarını söyledi.

Doç. Dr. Burak Küntay sözlerine şöyle devam etti:

“Evrensel bir değer olan sanatın daha geniş kitlelere yayılması amacıyla faaliyetlerini sürdüren İyilik İçin Sanat Derneği ve Artkolik ile sanata gönül verenlere yönelik bir çalışma yaptık.”

Küresel salgının getirdiği kısıtlamaları fırsata çevirmek isteyenler dijital platformlar üzerinden kişisel gelişim eğitimlerine yöneldiğini ifade eden İyilik İçin Sanat Derneği Kurucu Başkanı Selin Bozkurt ise sanat konusunda kendisini geliştirmek ve akademik düzeyde derinleştirmek isteyen sanatseverlerin derneklerine başvurduğuna dikkat çekti. İyilik İçin Sanat Derneği’ne gelen bu talepleri Türkiye’nin uluslararası alanda en güçlü eğitim kurumu olan Bahçeşehir Üniversitesi yönetimi ile paylaştıklarını anımsattı.

Uzunca süredir güncel kültür ve sanat eğitimleri veren Artkolik’in de programa katılmasıyla sanat alanında çok güçlü bir birliktelik oluştuğuna dikkat çeken Bozkurt, “Bu programda uluslararası akademik bilgi, güncel sanat eğitimleri ve sivil toplum kuruluşu sanat paydasında buluştu, birlikten kuvvet doğdu” dedi.

Artkolik Yönetim Kurulu Başkanı Nazlı Keçili ise sanat eğitimi alanında uzun yıllara dair birikimlerini program çerçevesinde Bahçeşehir Üniversitesi çatısı altında daha geniş kitlelere aktaracak olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

‘Sanata Evet’ mottosu ile kurulduğu günden bu yana kültür sanat faaliyetlerine destek veren ve bünyesinde bulundurduğu Galeri Deniz aracılığı ile hali hazırda resim çalışmalarını sürdüren genç sanatçılara çalışma atölyesi sunan DenizBank, başlattığı Sanata Destek Kredisi ile de inisiyatife katkı sağlıyor. Kapsam olarak Türkiye’de ilk olan kredi ile eğitime dahil olmak isteyen katılımcılar, 36 aya varan taksit seçenekleriyle geri ödeme imkanına sahip oluyor.

BAU Hükümet ve Liderlik Okulu ile alanındaki öncü profesyonellerin eğitimci olarak yer alması planlanan ‘Sanat ve Kültür Disiplinleri MİNİ MBA ve Sertifika Programı’nda katılımcılara sanat ve kültür disiplin başlıkları altında sanat tarihi, kültür politikası, kültür ve sanat sosyolojisi, kültür ve sanat organizasyonları başlıklarında eğitim verilmesi amaçlanıyor.