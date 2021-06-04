Küçük yatırımcı tasarrufunun değerini sanat yatırımı ile koruyacak

Yeni nesil sanat yatırım platformu ARTIOX, expertiz raporu ve sigorta ile değerini güvence altına aldığı sanat eserlerine yapılan yatırımların, takibini ve kontrolünü sağlayarak yatırıma da güvence sağlıyor.

Fiziksel sanat eserlerine dijital alım-satım platformu

Sürecin, finansal ve teknolojik olmak üzere iki boyutu bulunuyor. Yatırımcılığın finansal boyutunda, yatırım sınıfı sanat eserinin değerinin belirlenmesine yönelik ekspertiz raporu ve eserin sigortalanması ile güvenli bir zemin sağlanıyor. Eserin güvenli bir yerde saklanması, yatırımın güvenliğine yönelik fiziksel önlemleri tamamlıyor.

Bu önlemlerin ardından Blockchain (Blokzincir) yapısı üzerinde her esere ait özel oluşturulan tokenler yatırımcıların bu eserlere diledikleri miktarlarda yatırım yapabilmesinin önünü açıyor. Bunun sonrasında ise, yatırımcıya güven veren standart, yatırımcının Artiox platformu üzerinde yatırımını takip ve kontrol edebilmesi ile sağlanıyor.

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