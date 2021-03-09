MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriKüçük ressamım işbaşında
GeriKeyif Küçük ressamım işbaşında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Keyif
Haber Giriş: 09.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Küçük ressamım işbaşında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Küçük ressamım işbaşında

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, oğlu Karan’ın resim yaptığı anları sosyal medya hesabından “Küçük ressamım işbaşında” notuyla paylaştı.

Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, 2019’da oğulları Karan’ı kucaklarına aldı. Evcen, oğlu ile verdiği pozları sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor. 34 yaşındaki oyuncu, bu kez Karan’ın resim yaptığı anları Instagram’dan yayınladı.

Küçük ressamım işbaşında

Evcen’in, “Küçük ressamım işbaşında” notunu düştüğü gönderi, binlerce beğeni ve yorum aldı. Minik Karan’ın keyifli halleri de dikkatlerden kaçmadı. Evcen, bir röportajında oğlu hakkındaki hislerini şöyle anlatmıştı: “Karan, gün geçtikçe ucu bucağı olmayan şeyler hissettiriyor. 20 yaşına gelse de katlanarak artan bir heyecan.”

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi