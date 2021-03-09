Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, 2019’da oğulları Karan’ı kucaklarına aldı. Evcen, oğlu ile verdiği pozları sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor. 34 yaşındaki oyuncu, bu kez Karan’ın resim yaptığı anları Instagram’dan yayınladı.

Evcen’in, “Küçük ressamım işbaşında” notunu düştüğü gönderi, binlerce beğeni ve yorum aldı. Minik Karan’ın keyifli halleri de dikkatlerden kaçmadı. Evcen, bir röportajında oğlu hakkındaki hislerini şöyle anlatmıştı: “Karan, gün geçtikçe ucu bucağı olmayan şeyler hissettiriyor. 20 yaşına gelse de katlanarak artan bir heyecan.”