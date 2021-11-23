Küçük müzisyenler ustalara eşlik ediyor 

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Son görüntüleri İstanbulda kaydedildi Güne felaket haberiyle uyandılar: 46 ölüSon görüntüleri İstanbul'da kaydedildi! Güne felaket haberiyle uyandılar: 46 ölü!#İstanbul
Korona sırrı deşifre oldu Yüzde 98.7 etkili... Aylardır böyle korunuyormuşKorona sırrı deşifre oldu! Yüzde 98.7 etkili... Aylardır böyle korunuyormuş#Koronavirus
Müslümenin tutuklanan dedesi yerinde takip edip bunları söylemiş Görüntüleri ortaya çıktıMüslüme'nin tutuklanan dedesi yerinde takip edip bunları söylemiş! Görüntüleri ortaya çıktı#Müslüme
Merkez Bankasından döviz kurlarına ilişkin açıklamaMerkez Bankası'ndan döviz kurlarına ilişkin açıklama#Merkez Bankası
Prof. Dr. Sefer Şener değerlendirdi: Kurlarda bundan sonra ne olur Döviz kurlarındaki hareketliliğin nedeni...Prof. Dr. Sefer Şener değerlendirdi: Kurlarda bundan sonra ne olur? Döviz kurlarındaki hareketliliğin nedeni... #Piyasalarda Son Durum
Bolu Belediye Meclisi kararı hakkında inceleme başlatıldıBolu Belediye Meclisi kararı hakkında inceleme başlatıldı#Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu
Erken seçim olmayacak... Erdoğan: Seçimlerin tarihi Haziran 2023'Erken seçim olmayacak'... Erdoğan: Seçimlerin tarihi Haziran 2023#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Dönmez açıkladı Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni uygulama yoldaBakan Dönmez açıkladı! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni uygulama yolda#Bakan Dönmez
Yatırımcılar dikkat Ons altın neden düşüyorYatırımcılar dikkat! Ons altın neden düşüyor?#Altın
MHP lideri Bahçeliden çok net mesaj: Erken seçim falan yokMHP lideri Bahçeli'den çok net mesaj: Erken seçim falan yok!#MHP
Burcu Kıratlının dolandırılması davasında sanığa yakalama kararıBurcu Kıratlı'nın dolandırılması davasında sanığa yakalama kararı#Burcu Kıratlı
Yanı başımızda büyük gerilim İranı bombalamaktan başka çare yok.Yanı başımızda büyük gerilim! "İran'ı bombalamaktan başka çare yok."#İsrail
Terimi bekleyen ağır ceza Yiyorsa...Terim'i bekleyen ağır ceza! 'Yiyorsa...'#Fatih Terim
Balayında aynı otelde bile kalmamışlar: Gizemli hastalığı geçmek bilmiyor, gerçekler şaşırtıyorBalayında aynı otelde bile kalmamışlar: Gizemli hastalığı geçmek bilmiyor, gerçekler şaşırtıyor#Prenses Charlene
Çocuklar için dev tehlike: Kurşun zehirlenmesi... Peki hangi gıdalar riskliÇocuklar için dev tehlike: Kurşun zehirlenmesi... Peki hangi gıdalar riskli?#KURŞUN ZEHİRLENMESİ
HABERLERKelebek Haberleri Keyif Haberleri

Küçük müzisyenler ustalara eşlik ediyor 

#Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası#Howard Griffiths#Burhan Öçal
Küçük müzisyenler ustalara eşlik ediyor

Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası, müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Unutulmaz klasik eserlerin seslendirileceği konserin orkestra şefliğini dünyaca ünlü şef Howard Griffiths üstlenirken, perküsyonda Burhan Öçal, kanunda Savaş Özkök yer alacak. İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'hde 4 Aralık'ta gerçekleşecek olan konserin geliri ise çocukların müzik eğitimine aktarılacak.

Konserde Johannes Brahms’tan Hungarian Dance, Wolfgang Amadeus Mozart’tan Eine kleine Nachtmusik, Ludwig van Beethoven’dan Türk Marşı gibi unutulmaz klasik eserlerin yanı sıra, halk türküsü Yemeni Bağlamış gibi parçalar da dinleyiciyle buluşacak.

Olanakları kısıtlı çocuklara karşılıksız olarak müzik eğitimi vermek ve barışın sesini müzik ile duyurmak amacıyla 2017’de kurulan Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası, 45 çocuk ile çıkılan sanat yolculuğunda 130 çocuğa ulaştı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası#Howard Griffiths#Burhan Öçal

BAKMADAN GEÇME!

Asgari ücretle ilgili önemli ihtimal... Maaşları böyle artırıyor

Asgari ücretle ilgili önemli 'ihtimal'... Maaşları böyle artırıyor

#Asgari Ücret
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde
Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay