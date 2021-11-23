Küçük müzisyenler ustalara eşlik ediyor 

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Unutulmaz klasik eserlerin seslendirileceği konserin orkestra şefliğini dünyaca ünlü şef Howard Griffiths üstlenirken, perküsyonda Burhan Öçal, kanunda Savaş Özkök yer alacak. İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'hde 4 Aralık'ta gerçekleşecek olan konserin geliri ise çocukların müzik eğitimine aktarılacak.

Konserde Johannes Brahms’tan Hungarian Dance, Wolfgang Amadeus Mozart’tan Eine kleine Nachtmusik, Ludwig van Beethoven’dan Türk Marşı gibi unutulmaz klasik eserlerin yanı sıra, halk türküsü Yemeni Bağlamış gibi parçalar da dinleyiciyle buluşacak.

Olanakları kısıtlı çocuklara karşılıksız olarak müzik eğitimi vermek ve barışın sesini müzik ile duyurmak amacıyla 2017’de kurulan Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası, 45 çocuk ile çıkılan sanat yolculuğunda 130 çocuğa ulaştı.