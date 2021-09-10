Küçük Esnaf filminin konusu ne? İşte Küçük Esnaf'ın oyuncu kadrosu ve konusu
İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak'ın senaryosunu yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel var. 2016 yılında vizyona giren film, zaman zaman TV ekranlarına gelince vatandaşlarca araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Küçük Esnaf filminin konusu ne?
Küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını anlatan filmin başrollerini İbrahim Büyükak, Zeynep Koçak, Gupse Özay ve Cengiz Bozkurt paylaşıyor. İşte, Küçük Esnaf'ın oyuncu kadrosu ve konusu...
KÜÇÜK ESNAF FİLMİ OYUNCULARI
Küçük Esnaf filmi oyuncuları arasında İbrahim Büyükak, Zeynep Koçak, Gupse Özay, Cengiz Bozkurt, Cezmi Baskın gibi isimler yer alıyor.
KÜÇÜK ESNAF NEREDE ÇEKİLDİ?
Küçük Esnaf filminin çekimleri İstanbul/Kadırga, Samatya ve Ağva'da gerçekleştirilmiştir.
KÜÇÜK ESNAF KONUSU
Kendi halinde yaşayan küçük esnaf mafyaya bulaşırsa ne olur? Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar'a kalır. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar’ın peşine düşen film, aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşüyor. Film küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını anlatıyor.