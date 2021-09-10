Küçük Esnaf filminin konusu ne? İşte Küçük Esnaf'ın oyuncu kadrosu ve konusu

Küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını anlatan filmin başrollerini İbrahim Büyükak, Zeynep Koçak, Gupse Özay ve Cengiz Bozkurt paylaşıyor. İşte, Küçük Esnaf'ın oyuncu kadrosu ve konusu...

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ OYUNCULARI

Küçük Esnaf filmi oyuncuları arasında İbrahim Büyükak, Zeynep Koçak, Gupse Özay, Cengiz Bozkurt, Cezmi Baskın gibi isimler yer alıyor.

KÜÇÜK ESNAF NEREDE ÇEKİLDİ?

Küçük Esnaf filminin çekimleri İstanbul/Kadırga, Samatya ve Ağva'da gerçekleştirilmiştir.

KÜÇÜK ESNAF KONUSU

Kendi halinde yaşayan küçük esnaf mafyaya bulaşırsa ne olur? Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar'a kalır. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar’ın peşine düşen film, aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşüyor. Film küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını anlatıyor.

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