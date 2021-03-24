Küçük bir kaçamak

Bezmen, eşiyle birlikte kitabın yorgunluğunu atmak için küçük bir de kaçamak yaptı. New Jersey’deki Hopatcong Gölü kıyısına giden ünlü yazar, sosyal medyasına yüklediği bu karenin altına şu notu düştü:





“Kitabımın son satırlarının tatlı yorgunluğuna bir küçük kaçamak. Gölümüz hâlâ buzlu ama güneş ruhumu okşuyor. Maskesiz, korkusuz baharı solumak harikaydı.”

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