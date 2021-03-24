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Haber Giriş: 24.03.2021 - 08:52 | Son Güncelleme:

Küçük bir kaçamak

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Küçük bir kaçamak

Bir süredir oyuncu eşi Tolga Savacı ile birlikte Amerika’da yaşayan Nermin Bezmen, yeni kitabını bitirmek üzere olduğunu açıkladı.

Bezmen, eşiyle birlikte kitabın yorgunluğunu atmak için küçük bir de kaçamak yaptı. New Jersey’deki Hopatcong Gölü kıyısına giden ünlü yazar, sosyal medyasına yüklediği bu karenin altına şu notu düştü:

Küçük bir kaçamak

 

“Kitabımın son satırlarının tatlı yorgunluğuna bir küçük kaçamak. Gölümüz hâlâ buzlu ama güneş ruhumu okşuyor. Maskesiz, korkusuz baharı solumak harikaydı.”

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