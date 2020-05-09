“Küçüğüm”ün çizeri Albertine'e Hans Christian Andersen Ödülü

Küçüğüm, sevgi, zamanın geçişi ve yaşam döngümüz hakkında şiirsel bir hikâye...



Bir annenin çocuğuna, bir çocuğunsa annesine olan sevgisinin, benzerine az rastlanır bir sadelikle anlatıldığı "Küçüğüm", 2016 yılında kurmaca dalında Bologna Ragazzi Ödülü'nün de sahibi olmuştu.

Kitap, Türkiye'de Can Yayınları tarafından okura sunuluyor.