MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif Haberleri“Küçüğüm”ün çizeri Albertine'e Hans Christian Andersen Ödülü
GeriKeyif “Küçüğüm”ün çizeri Albertine'e Hans Christian Andersen Ödülü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 09.05.2020 - 16:32,Son Güncelleme:

“Küçüğüm”ün çizeri Albertine'e Hans Christian Andersen Ödülü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
“Küçüğüm”ün çizeri Albertine'e Hans Christian Andersen Ödülü
Abone Olgoogle-news

Küçüğüm’ün çizeri Albertine, çocuk edebiyatının Nobel'i olarak kabul edilen Hans Christian Andersen 2020 Ödülü’ne değer görüldü. Ödülün sahipleri bu yıl çevrimiçi gerçekleştirilen Bolonya Çocuk Kitapları Fuarı'nda açıklandı.

Küçüğüm, sevgi, zamanın geçişi ve yaşam döngümüz hakkında şiirsel bir hikâye...

Bir annenin çocuğuna, bir çocuğunsa annesine olan sevgisinin, benzerine az rastlanır bir sadelikle anlatıldığı "Küçüğüm", 2016 yılında kurmaca dalında Bologna Ragazzi Ödülü'nün de sahibi olmuştu.

“Küçüğüm”ün çizeri Albertinee Hans Christian Andersen Ödülü

Kitap, Türkiye'de Can Yayınları tarafından okura sunuluyor. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle