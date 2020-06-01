"Sakin Kent" Akyaka yeni döneme hazır

Tedbirler kapsamında girişe kapatılan dünyaca ünlü Akyaka sahili, bu süreçte farklı bir görüntü ve güzelliğe büründü. Gökova Körfezi'nin eşsiz manzarasına sahip turistik mahalledeki halk plajı ile birlikte bölgedeki Çınar ve Akçapınar sahillerinde de sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca Kovid-19 salgını nedeniyle tedbir amaçlı kullanımı kısıtlanan sahil, normalleşme sürecine girilmesiyle bu sabah yeniden hizmet vermeye başladı.



Plajda, ziyaretçi girişinin olmadığı dönemde başlatılan peyzaj çalışması da tamamlandı. Sahildeki yürüyüş yolları ile giyinme kabinleri elden geçirildi, kent mobilyaları yerleştirildi, yeşil alanlar düzenlendi.



Ekiplerin şezlong, şemsiye ve yürüyüş yollarını sosyal mesafe kuralına göre yerleştirip bakım onarım çalışmasıyla yeni döneme hazırladığı plaj, yepyeni bir görünüme kavuştu. Sahilde, yerli ve yabancı turistlerin gönül rahatlığıyla "deniz keyfi" yapabileceği her türlü önlem alındı.

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, turistlerin uğrak yeri Akyaka'nın, Kovid-19 salgını nedeniyle en sakin ve sessiz günlerini yaşadığını söyledi.



Normalleşme süreciyle birlikte sahillerde hazırlık çalışması başlattıklarını belirten Akkaya, "Bölgeye gelen ziyaretçilerimizin mavi bayraklı halk plajında güneşlenip, Gökova Körfezi'nin serin suyunda yüzerek tatillerini gönüllerince eğlenerek geçirebilmesi için her türlü konforu sağladık. Tertemiz denizi, kumsalı, manzarasıyla kendisine hayran bırakan bu sahilde yerli ve yabancı turistler, bugün itibarıyla sosyal mesafe kurallarına da uyarak denize girebilecek." diye konuştu.



